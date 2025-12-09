Lecce l’avvocato della famiglia di Tatiana Tramacere | Nessuna intenzione di denunciare
(Adnkronos) – "Dopo essermi sentito direttamente con la ragazza e con i familiari abbiamo ritenuto di smentire formalmente che non c'è ora e non c'è mai stata neanche in passato la volontà di denunciare chicchessia", lo dice all'Adnkronos l'avvocato Tommaso Valente, che assiste la famiglia di Tatiana Tramacere, la 27enne studentessa universitaria scomparsa per 10 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Lecce, l'avvocato della famiglia di Tatiana Tramacere: "Nessuna intenzione di denunciare" - "Dopo essermi sentito direttamente con la ragazza e con i familiari abbiamo ritenuto di smentire formalmente che non c'è ora e non c'è mai stata neanche in passato la volontà di denuncia ... Secondo reggiotv.it
