Leao dovrebbe farcela per la Supercoppa escluse lesioni muscolari Sportmediaset

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafa Leao ieri è dovuto uscire nel primo tempo del match del Milan contro il Torino per infortunio. Oggi si sono svolti gli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio. Le condizioni di Leao. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: La risonanza magnetica ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. La presenza in Supercoppa Italiana non è in dubbio ma dovrebbe saltare il Sassuolo, soprattutto se dovesse recuperare Gimenez.  Il portoghese continua ad essere indolente, molle davanti alla porta (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

