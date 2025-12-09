Leao dovrebbe farcela per la Supercoppa escluse lesioni muscolari Sportmediaset

Rafa Leao ieri è dovuto uscire nel primo tempo del match del Milan contro il Torino per infortunio. Oggi si sono svolti gli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio. Le condizioni di Leao. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: La risonanza magnetica ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. La presenza in Supercoppa Italiana non è in dubbio ma dovrebbe saltare il Sassuolo, soprattutto se dovesse recuperare Gimenez. Il portoghese continua ad essere indolente, molle davanti alla porta (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Leao dovrebbe farcela per la Supercoppa, escluse lesioni muscolari (Sportmediaset)

Contro il Torino (squalificato Allegri, in panchina ci sarà Landucci), Pulisic dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, affiancando Leao. Il dubbio è in mediana: chi con Modric e Rabiot? Il favorito è Ricci, con Loftus-Cheek e Jashari soluzioni alternative

Verso la Lazio: al fianco di Rafael Leao dovrebbe essere confermato Nkunku, anche se in questi giorni Max ha provato anche Loftus-Cheek vicino al portoghese. Novità nella formazione iniziale De Winter in difesa, Estupinan a sx e Ricci davanti al

Leao, infortunio all'adduttore: quante partite può saltare, il rischio Supercoppa e gli altri casi simili in Serie A - i rossoneri, dopo 31', hanno dovuto rinunciare a Rafael Leao, che ha lasciato il campo per