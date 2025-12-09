Le zebrette si confermano ancora in testa Un super Massarosa dilaga segnando 11 gol
Le zebrette si confermano leader, mentre il Massarosa domina con 11 gol in Nazionale. Il Camaiore subisce una pesante sconfitta a Correggio, mentre il Seravezza osserva un turno di riposo. La classifica vede al comando il Vis Modena, seguito da Lentigione e Seravezza, con diverse squadre impegnate nella lotta per le posizioni di vertice.
Nazionale. Il Camaiore perde male a Correggio 3-0. Turno di riposo per il Seravezza. Classifica: Vis Modena 32; Lentigione e Seravezza 25; Imolese 24; Pistoiese 22; Sasso Marconi 21; Sammaurese e Tau Altopascio 19; San Marino 14; Camaiore e Coriano 13; Ghiviborgo 12; Progresso 10; Prato 2. Regionale. Il Real Forte Querceta va sotto controllo la Larcianese, ma impatta 1-1 grazie al rigore di Gerini. "Abbiamo giocato meglio, ma non siamo stati cinici", commenta Gianluca Grossi. Perde male 5-1 il Pietrasanta in casa contro l’Atletico Lucca. Di Neri la rete della bandiera. "Loro meglio di noi. Le assenze hanno pesato", commenta Federico Benedetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
1-0 al Comunale, per le zebrette si tratta del secondo successo consecutivo tra le mura amiche e del terzo risultato utile di fila
