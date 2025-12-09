Le ultime 24 ore di Aldo Moro in uno spettacolo al Teatro di Cavriglia

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 09 dicembre 2025 – Penultimo appuntamento per la decima edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. Venerdì 5 dicembre, alle ore 21.30, il Teatro Comunale ospiterà lo spettacolo “Eseguendo la sentenza – Le ultime 24 ore di Aldo Moro”, di e con Riccardo Lestini. Dopo l’omaggio a Pier Paolo Pasolini proposto la scorsa settimana, la rassegna torna a esplorare i territori del teatro civile con un monologo di narrazione essenziale e rigoroso. In scena solo lo stretto necessario: un tavolo, una sedia, qualche foglio. Nessuna scenografia, nessun artificio, ma esclusivamente la voce dell’attore e i documenti, chiamati a restituire un racconto che affonda le radici nella storia recente del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le ultime 24 ore di aldo moro in uno spettacolo al teatro di cavriglia

© Lanazione.it - “Le ultime 24 ore di Aldo Moro” in uno spettacolo al Teatro di Cavriglia

News recenti che potrebbero piacerti

ultime 24 ore aldo“Le ultime 24 ore di Aldo Moro” in uno spettacolo al Teatro di Cavriglia - La rassegna, organizzata dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori, propone venerdì 5 dicembre, alle ore 21. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ultime 24 Ore Aldo