Arezzo, 09 dicembre 2025 – Penultimo appuntamento per la decima edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. Venerdì 5 dicembre, alle ore 21.30, il Teatro Comunale ospiterà lo spettacolo “Eseguendo la sentenza – Le ultime 24 ore di Aldo Moro”, di e con Riccardo Lestini. Dopo l’omaggio a Pier Paolo Pasolini proposto la scorsa settimana, la rassegna torna a esplorare i territori del teatro civile con un monologo di narrazione essenziale e rigoroso. In scena solo lo stretto necessario: un tavolo, una sedia, qualche foglio. Nessuna scenografia, nessun artificio, ma esclusivamente la voce dell’attore e i documenti, chiamati a restituire un racconto che affonda le radici nella storia recente del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Le ultime 24 ore di Aldo Moro” in uno spettacolo al Teatro di Cavriglia