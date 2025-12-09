Le tasse universitarie più alte si pagano al Nord

Studiare diventa sempre più un lusso. Aumentano le rette universitarie - del 6% solo nell'ultimo anno - con una spesa media nazionale di oltre 2.700 euro per studente. L'analisi è di Federconsumatori e Fondazione Isscon che nel suo dodicesimo rapporto ha analizzato i costi nelle Regioni. Le tasse più alte si pagano al Nord le cifre superano del 27% l’importo massimo medio rilevato negli atenei del Sud Italia e del 21% quello delle università del Centro. Rispetto allo scorso anno è quindi leggermente sceso il divario tra Nord e Sud, ma esponenzialmente aumentato quello tra Nord e Centro che è salito dal 15% al 21,3%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

