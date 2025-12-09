Le rivelazioni di Sileri | Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa Fui minacciato dallo staff di Speranza

Nel corso di un'audizione, l'ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto rivelazioni sconvolgenti sulla gestione della pandemia Covid, tra cui l'ignoranza riguardo alle decisioni sulla Tachipirina e la vigilanza attesa, oltre a minacce ricevute dallo staff di Speranza. Queste dichiarazioni sollevano nuovi dubbi e approfondiscono le criticità emerse nella commissione d'indagine.

Nuove sconvolgenti rivelazioni della commissione che indaga sulla gestione della pandemia Covid. L’ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha rilasciato nel corso della sua audizione delle dichiarazioni molto gravi. «Mentre i cittadini italiani affrontavano la prima ondata di Covid e il Governo Conte II prendeva decisioni lesive delle libertà individuali, nei corridoi del Ministero della Salute volavano stracci», riferisce il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro del Senato e componente della commissione Covid. Le clamorose rivelazioni del vice del ministro Speranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le rivelazioni di Sileri: “Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa. Fui minacciato dallo staff di Speranza”