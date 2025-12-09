Nella Giornata per lotta alla corruzione, che cade il 9 dicembre, si fanno i conti con un’Italia percorsa da inchieste di corruzione. L’associazione fondata da Don Luigi Ciotti, Libera, ha censito le inchieste di corruzione di tutto il 2025, dal 1° gennaio al 1° dicembre. Si tratta di una ricerca che si basa sulle notizie trattate dai giornali, dalla quale emergono ben 96 inchieste per corruzione, il doppio rispetto al 2024. Il dossier prende il nome di “Italia sotto mazzetta” e localizza i numeri più alti di corruzione nelle Regioni meridionali. La prima in classifica è la Campania, con 18 inchieste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le Regioni più corrotte dell’Italia delle mazzette, 96 inchieste solo nel 2025