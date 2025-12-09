Le Regioni più corrotte dell’Italia delle mazzette 96 inchieste solo nel 2025
Nella Giornata per lotta alla corruzione, che cade il 9 dicembre, si fanno i conti con un’Italia percorsa da inchieste di corruzione. L’associazione fondata da Don Luigi Ciotti, Libera, ha censito le inchieste di corruzione di tutto il 2025, dal 1° gennaio al 1° dicembre. Si tratta di una ricerca che si basa sulle notizie trattate dai giornali, dalla quale emergono ben 96 inchieste per corruzione, il doppio rispetto al 2024. Il dossier prende il nome di “Italia sotto mazzetta” e localizza i numeri più alti di corruzione nelle Regioni meridionali. La prima in classifica è la Campania, con 18 inchieste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Mancano pochi mesi alla scadenza dei progetti del PNRR per la salute del territorio e in molte regioni italiane le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità non sono ancora completi. E dove le mura sono state tirate su, spesso mancano i servizi. Se decolla - facebook.com Vai su Facebook
Il procuratore demolisce Report, Fatto e Repubblica: "La pista nera su Capaci e Borsellino? Vale zero ... ilgiornale.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it