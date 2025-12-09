Le regioni italiane con i migliori ospedali secondo Agenas

Lettera43.it | 9 dic 2025

Nel nuovo Piano nazionale esiti 2025, l’Italia sanitaria si divide tra eccellenze consolidate e territori ancora in affanno. L’analisi dell’ Agenas sui migliori ospedali italiani, che valuta oltre mille strutture per qualità delle cure e risultati clinici, assegna il punteggio più alto a due ospedali soltanto: quelli di Savigliano in Piemonte e di Mestre in Veneto. Proprio Veneto e Lombardia guidano il quadro complessivo: il Veneto si distingue con tre strutture positive in almeno sei aree, mentre la Lombardia domina per numero di ospedali ad alte performance. Le regioni con i migliori ospedali italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

