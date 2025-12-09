Le previsioni meteo di oggi 9 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi, 9 dicembre, ad Avellino indicano una giornata caratterizzata da sole splendente. Il cielo sarà sereno per tutto il giorno, senza la possibilità di pioggia nelle prossime ore. Conditions ideali per le attività all'aperto e per godersi un clima stabile e piacevole.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3264m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

