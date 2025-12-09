Le PEC ignorate frenano il dialogo sul lavoro

Le PEC ignorate rappresentano un ostacolo al dialogo istituzionale e alla collaborazione tra enti e cittadini. In Campania, questa situazione contribuisce a uno stallo che compromette lo sviluppo del lavoro e della formazione, evidenziando l'importanza di un uso più efficace e consapevole degli strumenti digitali per favorire il progresso e la comunicazione.

Comuni silenti: il Movimento denuncia uno stallo istituzionale. La parola chiave PEC ignorate descrive un nodo critico che, oggi più che mai, incide sul futuro del lavoro e della formazione in Campania. A denunciarlo è Nicola Troisi, segretario politico del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, che solleva una questione semplice quanto allarmante: se le amministrazioni non rispondono neppure agli strumenti formali di comunicazione, come possiamo immaginare di costruire politiche attive del lavoro realmente efficaci? Nel comunicato diffuso dal Movimento, Troisi spiega come, nella seconda metà di ottobre, siano state inviate una serie di PEC a diversi Comuni campani per segnalare i delegati territoriali e offrire collaborazione su tavoli dedicati a lavoro, formazione e occupazione.

