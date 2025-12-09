Le partite dei Mondiali divise in quattro quarti la Fifa e i cooling break estesi | così ci guadagnano le tv
Le partite dei Mondiali di calcio 2026 saranno suddivise in quattro quarti, con i “cooling break” estesi, una novità già sperimentata negli Stati Uniti. Questa modifica influisce sulle strategie televisive e sull’esperienza degli spettatori, contribuendo a rendere il più grande evento sportivo globale ancora più coinvolgente e spettacolare.
Saranno divise in quattro quarti le partite del Mondiale di calcio 2026. Una rivoluzione già testata sui campi americani durante la Coppa del mondo per Club della passata estate e che, nel più grande e più visto evento sportivo al mondo, colorerà ancora di più la palla rotonda a stelle e strisce. La novità non è, almeno in teoria, una vera e propria novità. I cooling break, brevi pause per permettere ai giocatori di reidratarsi, si vedono sempre più spesso quando le temperature sono eccessivamente elevate. Questa volta, però, sembra esserci qualcosa di più. Quando e perché si faranno i “cooling break”. 🔗 Leggi su Open.online
