Le partite dei Mondiali divise in quattro quarti la Fifa e i cooling break estesi | così ci guadagnano le tv

Saranno divise in quattro quarti le partite del Mondiale di calcio 2026. Una rivoluzione già testata sui campi americani durante la Coppa del mondo per Club della passata estate e che, nel più grande e più visto evento sportivo al mondo, colorerà ancora di più la palla rotonda a stelle e strisce. La novità non è, almeno in teoria, una vera e propria novità. I cooling break, brevi pause per permettere ai giocatori di reidratarsi, si vedono sempre più spesso quando le temperature sono eccessivamente elevate. Questa volta, però, sembra esserci qualcosa di più. Quando e perché si faranno i "cooling break".