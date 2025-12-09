Le parole della Première Dame sulle militanti di NousToutes | attiviste in protesta contro il comico accusato di stupro Ary Abittan
« «La Francia di Macron è anche questo: la banalizzazione dello stupro e la totale mancanza di rispetto per chi lotta per la giustizia », ha scritto su X l’eurodeputata Emma Fourreau (LFI), commentando il video virale in cui Brigitte Macron definisce «brutte str. sporche fighette » (traduzione letterale di sales connes ) le attiviste femministe in protesta contro l’attore accusato di stupro Ary Abittan. Il 6 dicembre, le militanti del collettivo femminista NousToutes hanno indossato maschere raffiguranti l’attore accompagnate dalla scritta «stupratore» e hanno interrotto il suo spettacolo alle Folies Bergère di Parigi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il Premio Tokyo-Roma Parole in Transito a Antonietta Pastore, traduttrice per Einaudi delle opere di Murakami Haruki. #premiotokyoroma #paroleintransito #traduzione #einaudi #murakamiharuki - facebook.com Vai su Facebook
Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti wired.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it