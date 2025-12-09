Le parole della Première Dame sulle militanti di NousToutes | attiviste in protesta contro il comico accusato di stupro Ary Abittan

« «La Francia di Macron è anche questo: la banalizzazione dello stupro e la totale mancanza di rispetto per chi lotta per la giustizia », ha scritto su X l’eurodeputata Emma Fourreau (LFI), commentando il video virale in cui Brigitte Macron definisce «brutte str. sporche fighette » (traduzione letterale di sales connes ) le attiviste femministe in protesta contro l’attore accusato di stupro Ary Abittan. Il 6 dicembre, le militanti del collettivo femminista NousToutes hanno indossato maschere raffiguranti l’attore accompagnate dalla scritta «stupratore» e hanno interrotto il suo spettacolo alle Folies Bergère di Parigi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

