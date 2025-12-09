Le pagelle della Serie B | Kvernadze è da 8 come il Frosinone Bari 5,5 occasione sprecata
Pohjanpalo e Coda sono le solite certezze, Daffara e Desplanches insuperabili. mentre Artistico fa saltare lo Spezia e per il Modena si può parlare di crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serie C | Livorno-Campobasso 0-0, le pagelle: Dionisi spreca, bene Noce in difesa
Calcio, serie C | Livorno-Forlì 2-3, le pagelle: la difesa fa acqua, Seghetti in giornata 'no'
Serie C, girone A, Cittadella-Union Brescia: le pagelle degli uomini di Iori
Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A - facebook.com Vai su Facebook
#AvellinoVenezia 1-1, le #pagelle del match | Serie B Vai su X
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata - mentre Artistico fa saltare lo Spezia e per il Modena si può parlare di crisi ... msn.com scrive
Trump autorizza i chip Nvidia in Cina, Pechino frena. Cosa c’è da sapere formiche.net
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it