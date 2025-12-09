Le pagelle | Allen comunque da applausi Harper voce grossa nel 3° quarto Pepe triple importanti e carisma

Le pagelle della partita mettono in evidenza le prestazioni dei giocatori, con Allen protagonista assoluto e Harper decisivo nel terzo quarto. Pepe si distingue per le triple e il carisma. Nonostante le incertezze legate al tendine, Allen riceve un meritato 7, chiudendo una delle migliori prestazioni dell'ultimo periodo.

Allen 7. È stata l’ultima partita? Merita comunque un applauso, perché è stata la migliore dell’ultimo mese e mezzo: 16 punti in 22’, con evidente prudenza dovuta al famigerato tendine. Da parte sua, ha attaccato il canestro quando doveva, ha difeso, si è sacrificato a rimbalzo (5), ha dato perfino una stoppata. Gazzotti 6. Non segna se non dalla lunetta, dove tira anche male (48) ma almeno ci va. E si è rivisto, dopo tempo immemorabile, un pivot forlivese che ‘rolla’ forte dopo aver bloccato. E addirittura catturare un rimbalzo offensivo. Con 18’ ha superato l’impiego di Del Chiaro, significativo nei minuti che contavano, specie in difesa anche contro i piccoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net