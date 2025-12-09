Le On Cloud 6 sono così comode come dicono tutti? GQ le ha provate per te

Le On Cloud 6 sono tra le scarpe più desiderate per il running e il lifestyle. Ma sono davvero così comode come si dice? GQ Italia ha testato queste sneaker per scoprire se mantengono le promesse di comfort e prestazioni, offrendo un’analisi approfondita di un prodotto molto apprezzato nel panorama delle calzature sportive.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. On Cloud 6 Waterproof: ecco quanto sono comode le sneaker svizzere. Al momento le sneaker On sono virali e si vedono ovunque. Sembrano essere particolarmente popolari tra la generazione dei miei genitori: le indossano in ufficio, per passeggiare, in aeroporto e, a dire il vero, dappertutto e ogni giorno. Ma anche tra i più giovani si vedono sempre più spesso queste scarpe sportive, abbinate a pantaloni cargo, magliette attillate, giacche Arc'teryx e un matcha latte in mano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

