Le Olimpiadi Milano Cortina profumano di Mestrino

In questi giorni la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è protagonista in tutti i telegiornali, sui quotidiani nazionali e nelle principali testate internazionali. Un simbolo universale di pace e unità tra i popoli che, lo scorso 6 dicembre, ha iniziato il suo viaggio da Roma: un tour di 63. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it