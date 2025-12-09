Le nuove frontiere del digitale | come sta cambiando la nostra vita quotidiana

Il digitale è diventato la nuova infrastruttura invisibile dell’Europa. In meno di vent’anni siamo passati da un uso sporadico di internet a una dipendenza strutturale: nel 2024 quasi il 90% della popolazione europea utilizza la rete quotidianamente. Tra i giovani la percentuale sfiora la totalità, mentre le famiglie collegate sono ormai la stragrande maggioranza, sia nelle città che nelle aree più periferiche. Non si tratta più solo di tecnologia: il digitale è uno spazio dove ci si informa, si lavora, si studia, ci si cura e soprattutto ci si intrattiene. Lo dimostrano le nuove frontiere delle emittenti TV, i videogiochi, le app per la socialità, le slot e le piattaforme per l’intrattenimento videoludico come Netflix o simili. 🔗 Leggi su Tpi.it

