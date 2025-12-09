Le leggi scritte male soffocano la crescita più delle regole in eccesso

Le leggi scritte in modo confuso o eccessivamente complesse ostacolano lo sviluppo, limitando l’innovazione e danneggiando l’economia. Non è solo una questione di numero di norme, ma anche di qualità e chiarezza, che influenzano direttamente la capacità di crescita e di creazione di ricchezza.

Troppe regole strangolano la crescita. Ma non è solo questione di quantità: anche la farraginosità e la scarsa qualità delle norme riducono gli spazi per l’innovazione e distruggono ricchezza. Un nuovo progetto di Epicenter studia la qualità del diritto dell’Unione europea e offre utili spunti per ridurne i costi impliciti. È importante comprendere il nesso tra il modo in cui sono scritte le leggi e gli incentivi o disincentivi che questo determina sull’attività economica. Nel corso del tempo, la qualità delle norme europee sembra essersi deteriorata. Inoltre, queste vengono rese ancora più intricate dopo i passaggi al Parlamento europeo che, invece di correggere le storture della Commissione, finiscono per aggiungere disordine e burocrazia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le leggi scritte male soffocano la crescita più delle regole in eccesso

Massimo Morelli, prof della Bocconi: “Le leggi scritte male ci costano il 5% del Pil” - Milano, 5 ottobre 2025 – La burocrazia delle leggi scritte male si mangia 110 miliardi, equivalente al 5% del Pil. Riporta quotidiano.net