Le iene stasera in tv lo speciale che fa luce sulla morte di David Rossi | le anticipazioni

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Italia 1 alle 21.25, “Le Iene” dedicano uno speciale alla morte di David Rossi, ex dirigente della Banca Monte dei Paschi di Siena. La puntata, in onda martedì 9 dicembre, approfondisce uno dei casi più discussi degli ultimi anni, cercando di fare luce su i dettagli e le controversie legate alla tragica vicenda.

In onda su Italia 1 dalle 21.25, la puntata di questa sera - martedì 9 dicembre - de “Le iene” riporta l’attenzione su uno dei casi più controversi degli ultimi anni: la morte di David Rossi, capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo. 🔗 Leggi su Today.it

