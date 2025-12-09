Le gemelle Kessler sepolte insieme accanto alla madre | la cerimonia privata e senza pubblico secondo le loro ultime volontà

Le gemelle Kessler, iconiche figure dello spettacolo, sono state sepolte accanto alla madre in una cerimonia privata e senza pubblico, rispettando le loro ultime volontà. La notizia segna un momento di intimità e rispetto per la loro memoria, lontano dall’attenzione mediatica.

Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle dello spettacolo, sono state sepolte secondo le loro ultime volontà, in una cerimonia privata e senza pubblico. Lo riporta Bild, ricordando che le due artiste, entrambe 89 anni, erano morte insieme lo scorso 17 novembre nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, scegliendo il suicidio assistito. La cerimonia in gran segreto. Le Kessler avevano sempre espresso il desiderio di rimanere unite «anche nella morte». Ellen lo aveva confermato già nell’aprile 2024, spiegando che la volontà era stata formalizzata anche per iscritto: «Nel trapasso vorremmo essere unite ed è quello che abbiamo disposto nel testamento». 🔗 Leggi su Open.online

Kessler, gemelle e inseparabili. “Noi in un’unica urna”

Sono morte le gemelle Kessler

Le gemelle Kessler e il suicidio assitito. Loretta Goggi: “Scelta sconvolgente. Sono state un esempio”

Blogo. . Raffaella Carra, Mina Mazzini e le gemelle Kessler insieme in una super performance nella programma Milleluci del 1974 #blogo #minamazzini #raffaellacarrà #gemellekessler - facebook.com Vai su Facebook

bradipo ora a #tuttalacittà su @Radio3tweet perparlare della morte delle gemelle #kessler Vai su X

Le gemelle Kessler sono state sepolte insieme (in segreto, come avevano chiesto) - Le due artiste riposano ora accanto alla madre Elsa nel cimitero di Grünwald, dove avevano espresso di desiderio di essere riunite dopo la morte ... Riporta msn.com