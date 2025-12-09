le formazioni della champions league le statistiche la tv

L'articolo fornisce aggiornamenti sulle formazioni e le statistiche delle partite di Champions League, con particolare attenzione alla sfida tra Barcellona ed Eintracht Francoforte. Inoltre, vengono analizzati i dati più recenti e le programmazioni televisive per la stagione 2025, offrendo una panoramica completa sugli eventi calcistici imminenti.

2025-12-09 01:41:00 Ecco quanto riportato poco fa: Notizie sulla squadra Barcellona-Eintracht Francoforte. Il difensore Ronald Araujo è squalificato per il Barcellona. Gavi è fuori per un problema al ginocchio, così come il collega centrocampista Dani Olmo per un problema alla spalla. I centrocampisti Mark Casado, Frenkie de Jong, Fermín Lopez e Lamine Yamal salteranno la trasferta contro lo Slavia Praga il 21 settembre se prenotati. Il Francoforte mancherà l’attaccante Jonathan Burkardt per un infortunio al polpaccio, mentre l’attaccante Michy Batshuayi è in dubbio per un problema muscolare. Barcellona-Francoforte pronostici sulle formazioni titolari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com