Le fiamme avvolgono un capanno l' intervento dei vigili del fuoco
MAROTTA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri poco prima delle ore 15 in via Primo Maggio a Marotta, per l’incendio di un capanno contenente varie attrezzature. Sul posto è accorsa la squadra di Fano, supportata da tre ulteriori mezzi provenienti da Pesaro, Senigallia e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
la Repubblica. . Un boato, poi le fiamme che avvolgono la casa. Tragedia nella notte tra ieri, domenica 7 dicembre, e oggi, a Barberino di Mugello. Attorno alle 3.30 un uomo ha perso la vita nel suo appartamento in via Garibaldi. Si chiamava Pierantonio Ciant - facebook.com Vai su Facebook
Il fotomontaggio fa schifo ma me fiamme che avvolgono Mattarella sono vere e sono quelle della torcia olimpica Vai su X
Capanno in fiamme a Mondolfo, pomeriggio di paura in via Primo Maggio - Intervento massiccio dei Vigili del fuoco: quattro squadre per domare l’incendio ... msn.com scrive