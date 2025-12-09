Le fiamme avvolgono un capanno l' intervento dei vigili del fuoco

Anconatoday.it | 9 dic 2025

MAROTTA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri poco prima delle ore 15 in via Primo Maggio a Marotta, per l’incendio di un capanno contenente varie attrezzature. Sul posto è accorsa la squadra di Fano, supportata da tre ulteriori mezzi provenienti da Pesaro, Senigallia e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

