Le cartoline natalizie di Carlo e Camilla e dei principi di Monaco sono un caldo augurio per ricordare quanto siano preziosi affetto e famiglia

Iodonna.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L e cartoline di Natale sono una tradizione consolidata nelle Royal Family europee: ogni anno, re, regine e principi scelgono un ritratto speciale per augurare buone feste a familiari, amici, leader mondiali e sudditi. Quest’anno, le immagini raccontano affetto e sentimenti autentici: Carlo e Camilla hanno scelto un ritratto romantico scattato in Italia per celebrare il loro 20esimo anniversario di matrimonio, mentre i reali di Monaco condividono un elegante ritratto di famiglia tra luci blu e bronzo e decorazioni sofisticate, unendo glamour e calore in perfetto spirito natalizio. Lo storico "sbarco" di Carlo e Camilla a Cuba. 🔗 Leggi su Iodonna.it

le cartoline natalizie di carlo e camilla e dei principi di monaco sono un caldo augurio per ricordare quanto siano preziosi affetto e famiglia

© Iodonna.it - Le cartoline natalizie di Carlo e Camilla e dei principi di Monaco sono un caldo augurio per ricordare quanto siano preziosi affetto e famiglia

Scopri altri approfondimenti

cartoline natalizie carlo camillaCarlo e Camilla, la cartolina di Natale è un inno all’amore - Re Carlo III e la Regina Camilla hanno presentato la loro cartolina di Natale 2025, e la scelta ha sorpreso e commosso il mondo intero. Come scrive ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Cartoline Natalizie Carlo Camilla