le cartoline natalizie di carlo e camilla e dei principi di monaco sono un caldo augurio per ricordare quanto siano preziosi affetto e famiglia

Le cartoline di Natale sono una tradizione consolidata nelle Royal Family europee: ogni anno, re, regine e principi scelgono un ritratto speciale per augurare buone feste a familiari, amici, leader mondiali e sudditi. Quest'anno, le immagini raccontano affetto e sentimenti autentici: Carlo e Camilla hanno scelto un ritratto romantico scattato in Italia per celebrare il loro 20esimo anniversario di matrimonio, mentre i reali di Monaco condividono un elegante ritratto di famiglia tra luci blu e bronzo e decorazioni sofisticate, unendo glamour e calore in perfetto spirito natalizio.

