Una rete sottomarina estesa dalla dorsale medio-atlantica al Mare di Norvegia che combina assieme navi e sottomarini con equipaggio con piattaforme senza equipaggio e sistemi di elaborazione acustica basati sull’intelligenza artificiale all’interno di una rete digitale di targeting che consentirà di rilevare, classificare, tracciare e, se necessario, affrontare le minacce più rapidamente rispetto alle catene di comando tradizionali. Così il ministro della difesa britannico John Healey e il Primo Lord del Mare Sir Gwyn Jenkins hanno presentato “Atlantic Bastion”, la nuova iniziativa che mira a rafforzare la capacità britannica di tutelare al sicurezza della dimensione sottomarina in tratti di mare con una rilevanza strategica per Londra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le attività di Mosca nell’Atlantico fanno paura a Londra. Che ha deciso di reagire