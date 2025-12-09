Le accuse di Trump alla Ue non sono più gravi del fango che la sinistra europea getta sull’Italia

Il nuovo piano sulla sicurezza nazionale di Trump tratta in modo irrispettoso l’Unione europea, e questo ha scosso gli animi di tutti i grandi editorialisti italiani (poverini). Tutti sono rimasti feriti nell’orgoglio: toccagli tutto ma non l’Ue. L’irriguardoso dito americano nelle ragguardevoli piaghe europee, infatti, h a fatto scendere in campo tutti gli intellettuali con i loro bei discorsi pieni di retorica e romanticismo. Tutto molto bello, quasi commovente: fa sempre piacere vedere un po’ di sano sovranismo. Mi chiedo però come mai questo amor proprio venga alla luce solo quando le interferenze indebite riguardano la loro cara macchina europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

