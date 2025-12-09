Il nuovo piano sulla sicurezza nazionale di Trump tratta in modo irrispettoso l’Unione europea, e questo ha scosso gli animi di tutti i grandi editorialisti italiani (poverini). Tutti sono rimasti feriti nell’orgoglio: toccagli tutto ma non l’Ue. L’irriguardoso dito americano nelle ragguardevoli piaghe europee, infatti, h a fatto scendere in campo tutti gli intellettuali con i loro bei discorsi pieni di retorica e romanticismo. Tutto molto bello, quasi commovente: fa sempre piacere vedere un po’ di sano sovranismo. Mi chiedo però come mai questo amor proprio venga alla luce solo quando le interferenze indebite riguardano la loro cara macchina europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le accuse di Trump alla Ue non sono più gravi del fango che la sinistra europea getta sull’Italia