Le accuse di Trump alla Ue non sono più gravi del fango che la sinistra europea getta sull’Italia
Il nuovo piano sulla sicurezza nazionale di Trump tratta in modo irrispettoso l’Unione europea, e questo ha scosso gli animi di tutti i grandi editorialisti italiani (poverini). Tutti sono rimasti feriti nell’orgoglio: toccagli tutto ma non l’Ue. L’irriguardoso dito americano nelle ragguardevoli piaghe europee, infatti, h a fatto scendere in campo tutti gli intellettuali con i loro bei discorsi pieni di retorica e romanticismo. Tutto molto bello, quasi commovente: fa sempre piacere vedere un po’ di sano sovranismo. Mi chiedo però come mai questo amor proprio venga alla luce solo quando le interferenze indebite riguardano la loro cara macchina europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Trump contro ABC: accuse di trasmettere spazzatura Dem e richiesta di chiusura
Harvard, Trump ancora contro l'ateneo, avviata procedura di sospensione dei fondi federali all'università dopo accuse di "antisemitismo contro studenti ebrei"
Accuse di frode sul mutuo per la pm di New York nemica di Trump
Arianna Meloni: «Trump critica l’Europa? Lo dicevamo prima di lui. Dobbiamo aggiustare l’Ue» - Nello sguardo di Arianna Meloni c’è come un guizzo di orgoglio. Segnala ilmessaggero.it
