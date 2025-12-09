L' avvocato della famiglia nel bosco | Ricongiungimento vicino i genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni

L'avvocato della famiglia nel bosco annuncia progressi nel ricongiungimento, sottolineando la collaborazione di Catherine e Nathan e la disponibilità dei genitori a rivedere alcune posizioni. Si spera che il tribunale consideri positivamente le nuove evidenze emerse, favorendo così un esito favorevole per il riunificazione familiare.

"Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione. Spero che il tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza". A dirlo è Danila Solinas, una dei legali della “famiglia nel bosco”. I genitori dei tre bambini allontanati dalla loro. 🔗 Leggi su Today.it

