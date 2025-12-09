L' avvocato della famiglia nel bosco | Ricongiungimento vicino i genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni
L'avvocato della famiglia nel bosco annuncia progressi nel ricongiungimento, sottolineando la collaborazione di Catherine e Nathan e la disponibilità dei genitori a rivedere alcune posizioni. Si spera che il tribunale consideri positivamente le nuove evidenze emerse, favorendo così un esito favorevole per il riunificazione familiare.
"Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione. Spero che il tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza". A dirlo è Danila Solinas, una dei legali della "famiglia nel bosco". I genitori dei tre bambini allontanati dalla loro.
Lovati, l’addio dell’avvocato “star”: la famiglia Sempio gli revoca il mandato. Chi affiancherà ora Angela Taccia?
Famiglia nel bosco, l’avvocato lascia “I genitori contrari a ogni proposta”
Garlasco, avvocato famiglia Poggi Tizzoni querela mamma Sempio Daniela Ferrari, la donna in tv: “Passati atti non so se a pagamento o gratis”
L'uomo è stato prosciolto dal reato di maltrattamento in famiglia. L'avvocato Roberto Ghini: «Troppo spesso il Codice rosso non porta a ricostruire bene i fatti»
"Non verrà denunciato nessuno", l'avvocato della famiglia di Tatiana Tramacere
Famiglia nel bosco, gli avvocati: «Speriamo di poter dire che il ricongiungimento tra genitori e bambini è vicino» VIDEO - «Speriamo di poter dire che il ricongiungimento della famiglia è vicino» hanno detto i legali della famiglia all'uscita dalla struttura di Vasto dopo oltre due ...
