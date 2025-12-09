L' avvocato della famiglia nel bosco | Ricongiungimento vicino i genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato della famiglia nel bosco annuncia progressi nel ricongiungimento, sottolineando la collaborazione di Catherine e Nathan e la disponibilità dei genitori a rivedere alcune posizioni. Si spera che il tribunale consideri positivamente le nuove evidenze emerse, favorendo così un esito favorevole per il riunificazione familiare.

"Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione. Spero che il tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza". A dirlo è Danila Solinas, una dei legali della “famiglia nel bosco”. I genitori dei tre bambini allontanati dalla loro. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Lovati, l’addio dell’avvocato “star”: la famiglia Sempio gli revoca il mandato. Chi affiancherà ora Angela Taccia?

Famiglia nel bosco, l’avvocato lascia “I genitori contrari a ogni proposta”

Garlasco, avvocato famiglia Poggi Tizzoni querela mamma Sempio Daniela Ferrari, la donna in tv: “Passati atti non so se a pagamento o gratis”

avvocato famiglia bosco ricongiungimentoFamiglia nel bosco, gli avvocati: «Speriamo di poter dire che il ricongiungimento tra genitori e bambini è vicino» VIDEO - «Speriamo di poter dire che il ricongiungimento della famiglia è vicino» hanno detto i legali della famiglia all'uscita dalla struttura di Vasto dopo oltre due ... Scrive ilgazzettino.it