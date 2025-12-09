lavoro un anno di alti e bassi a rimini cala la cassa integrazione soffre il tessile con la crisi di aeffe

Nel corso del 2024, il panorama occupazionale di Rimini ha registrato segnali contrastanti. Da un lato, si osserva una diminuzione significativa delle ore di cassa integrazione, mentre dall’altro si evidenziano difficoltà nel settore tessile, in particolare per Aeffe. Questo quadro riflette le dinamiche in evoluzione del mercato del lavoro locale, segnato da alti e bassi.

Una buona e una cattiva notizia dal mondo del lavoro. Partiamo con la buona: nei primi nove mesi dell'anno il ricorso alla cassa integrazione a Rimini è in netto calo, da oltre 5 milioni di ore nel 2024 a 3,8 milioni (-26%). La cattiva notizia: alcuni settori sono in forte difficoltà, ad esempio il tessile. Pesa in questo caso la crisi di Aeffe, con la cassa integrazione straordinaria attiva fino a fine anno e, soprattutto, l'annuncio da parte dell'azienda di moda di 221 esuberi complessivi (solo una parte, però, riguarda San Giovanni in Marignano). Tornando ai dati sulla cassa integrazione nel territorio, il calo da 5,1 milioni di ore autorizzate a 3,8 milioni "suggerisce – evidenzia la Cisl Romagna – un generale miglioramento o una stabilizzazione della situazione occupazionale provinciale".