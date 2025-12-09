Lavoro la Toscana vara il reddito di reinserimento lavorativo

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana vara il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. “Una misura di politica attiva e inclusione sociale che sostiene il reddito dei lavoratori disoccupati favorendo il passaggio da un posto di lavoro che non c’è più a una nuova e buona occupazione”, chiariscono subito il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

