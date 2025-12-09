Lavoro Autogrill e PizzAut proseguono il viaggio verso un futuro sempre più inclusivo

(Adnkronos) – Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte del Gruppo Avolta, nell'ambito dell'iniziativa legata al panino GourmAut, ha devoluto un importo di € 150.000 a PizzAut Onlus, rafforzando così il proprio impegno al fianco dell’associazione fondata da Nico Acampora per sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul tema dell’occupabilità delle persone . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it