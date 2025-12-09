Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa | strade a secco

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: Acque ha annunciato una sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori programmati il 12 dicembre, dalle 8.30 alle 15. La manutenzione interesserà alcune vie del quartiere, causando temporanei disagi ai residenti e alle attività locali.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa, venerdì 12 dicembre dalle ore 8.30 alle 15 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Ordine di Santo Stefano (nel tratto compreso tra le vie Arnino e Masca), Arnino (nel tratto compreso tra le vie Ordine di Santo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

