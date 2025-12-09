Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa | strade a secco
Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: Acque ha annunciato una sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori programmati il 12 dicembre, dalle 8.30 alle 15. La manutenzione interesserà alcune vie del quartiere, causando temporanei disagi ai residenti e alle attività locali.
Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa, venerdì 12 dicembre dalle ore 8.30 alle 15 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Ordine di Santo Stefano (nel tratto compreso tra le vie Arnino e Masca), Arnino (nel tratto compreso tra le vie Ordine di Santo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Nuova rete idrica, a lavori già iniziati arriva il finanziamento da 37 milioni: 10 sono stati già spesi
Fiumicino, lavori di bonifica della rete gas: le vie coinvolte
T2, lavori completi al 54%: “Stiamo accelerando. Cresce la rete ma anche la squadra: da 47 a 80 dipendenti”
Lavori sulla rete idrica di via Montalese a #Prato. Dal 9 dicembre nuova fase dell'intervento #PNRR. publiacqua.it/0912-nuova-fas… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici Vai su X
? A seguito di lavori sulla rete idrica, CAFC informa della sospensione dell'erogazione del servizio idrico, come dettagliato nell'immagine sottostante, per la giornata di GIOVEDÌ 11 DICEMBRE, dalle ore 09:30 alle 13:00. Si comunica che, in caso di m - facebook.com Vai su Facebook
Al via il rinnovo della rete idrica di Costiera e Mazara Due: 2,7 chilometri di condotta - A Mazara del Vallo prende finalmente forma un intervento atteso da anni dai residenti di Borgata Costiera e Mazara Due: la sostituzione ... Segnala itacanotizie.it
Agenas, bene le Marche. Meno Ascoli e Fermo ilrestodelcarlino.it
Libertà e dissenso, l’Italia è declassata: lo spazio civico è “ostruito” come in Ungheria. Il report del ... ilfattoquotidiano.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano sport.quotidiano.net
Elezioni Honduras: vince il candidato sostenuto da Trump periodicodaily.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica" movieplayer.it