Lavori per il sottopasso ciclopedonale di Villa di Tirano | chiudono SS38 e ferrovia

Sondriotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale alla stazione ferroviaria di Villa di Tirano.Le chiusurePer poter posare il manufatto del sottopasso, sarà necessaria la chiusura della SS38, dalle ore 09.00 di giovedì 18 dicembre alle ore 06.00 di lunedì 22 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

