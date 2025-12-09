Lavori per il sottopasso ciclopedonale di Villa di Tirano | chiudono SS38 e ferrovia
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale alla stazione ferroviaria di Villa di Tirano.Le chiusurePer poter posare il manufatto del sottopasso, sarà necessaria la chiusura della SS38, dalle ore 09.00 di giovedì 18 dicembre alle ore 06.00 di lunedì 22 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026
Viale Japigia, terminati i lavori accanto al sottopasso: “Sorgeranno nuovi alberi”
Dopo tre anni di lavori ecco il nuovo ingresso in stazione, sottopasso aperto: piazzale Carso cambia look
veratv.it/tg/id-64274/porto-d-ascoli---sottopasso-di-via-mare-il-quartiere--servono-lavori-urgenti INTERVISTA Elio Core PRESIDENTE QUARTIERE PORTO D'ASCOLI CENTRO - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, pista ciclabile Vismara-Torraccia, ci siamo: partiti i lavori del sottopasso del treno - per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione ferroviaria e giungere a completare il sottopasso ciclopedonale che collegherà direttamente i quartieri ... Si legge su corriereadriatico.it
