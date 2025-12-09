Lavori alla stazione di Viterbo - Porta Romana come cambiano i treni da e per Roma
Dal 9 al 12 dicembre, i lavori di manutenzione presso la stazione di Viterbo - Porta Romana comporteranno modifiche ai servizi ferroviari da e per Roma. Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di rinnovo dei deviatoi, migliorando sicurezza ed efficienza della circolazione. Ecco le principali novità e le modifiche temporanee ai servizi durante il periodo di lavori.
Lavori di manutenzione interesseranno la stazione di Porta Romana a Viterbo dal 9 al 12 dicembre. Rete ferroviaria italiana esegue il rinnovo di alcuni deviatoi, intervento per garantire maggiore efficienza e sicurezza della circolazione ferroviaria. Ha un valore complessivo di circa 500mila euro.
