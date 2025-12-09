Lavorare in Ministero al via il concorso 2025 2026 | requisiti e come candidarsi

È stato pubblicato il nuovo bando di concorso del Ministero per il triennio 2025/2026, che prevede l’assunzione di 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Il concorso rappresenta un’opportunità per chi desidera lavorare nel settore pubblico, con requisiti e modalità di candidatura disponibili sul Portale Unico del Reclutamento (inPA).

È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento ( inPA ) il nuovo bando di concorso pubblico, finalizzato all'assunzione di 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato. I posti disponibili saranno distribuiti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Destinatari e profili richiesti. Il concorso prevede tre distinti profili professionali. Codice A: 161 funzionari con competenze amministrativo-giuridiche ed economiche. Le assunzioni interesseranno principalmente gli uffici centrali di Roma del MIMIT, di cui 10 posti specificamente destinati alla Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.