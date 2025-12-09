L’auto musicale di Pacifico | Un concerto surreale per sognare e sorridere Pensando a Gianni Rodari

L’auto musicale di Pacifico, un concerto surreale ispirato a Gianni Rodari, continua al Volvo Studio di Viale della Liberazione. Lo spettacolo “Turbo-lento - Il turbolento viaggio della PV544” vede protagonisti i fratelli Angelo e Alessandro Trabace insieme a Sebastiano De Gennaro e Pacifico, offrendo un’esperienza che invita a sognare e sorridere.

Proseguono al Volvo Studio di Viale della Liberazione le repliche di “Turbo-lento - Il turbolento viaggio della PV544”, spettacolo che affianca i fratelli Angelo e Alessandro Trabace a Sebastiano De Gennaro e Pacifico. Ultimi show oggi e il 16 dicembre, per raccontare il dialogo in musica tra un’auto ideale e i suoi inventori. Autori pure della colonna sonora di “Attitudini: nessuna”, il docufilm di Sophie Chiarello su Aldo, Giovanni e Giacomo attualmente nelle sale, i Trabace sono due “metameccanici” (senza elle) indaffarati attorno alla loro special car, il terzo è De Gennaro, mentre Pacifico veste i panni del narratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it