Lautaro Inter il duello tra capitani con Van Dijk del Liverpool | sabato due gesti che certificano la sua leadership

Inter News 24 . Cos’ha fatto. Il capitano trascina la squadra con i gol, ma non solo. Nella notte di gala di San Siro, l’Inter si affida totalmente a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, simbolo e leader della Beneamata, si dimostra sempre più un capitano vero, capace di spronare e aiutare i compagni nei momenti chiave. Stasera, però, il livello della sfida si alza drasticamente: il “Toro” se la vedrà con l’omologo del Liverpool, il roccioso difensore centrale Virgil Van Dijk. 🔗 Leggi su Internews24.com

