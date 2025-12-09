L' Australia vieta i social agli under 16 è il primo Paese al mondo | previste multe milionarie per le aziende

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare ai minori di 16 anni l'accesso ai social network come Instagram, TikTok e Threads. La nuova normativa mira a proteggere bambini e adolescenti dagli «algoritmi predatori», introducendo multe milionarie per le aziende che violeranno il divieto, a partire dal 10 dicembre.

