L' Australia vieta i social agli under 16 è il primo Paese al mondo | previste multe milionarie per le aziende

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare ai minori di 16 anni l'accesso ai social network come Instagram, TikTok e Threads. La nuova normativa mira a proteggere bambini e adolescenti dagli «algoritmi predatori», introducendo multe milionarie per le aziende che violeranno il divieto, a partire dal 10 dicembre.
Bambini e ragazzi vanno protetti dagli « algoritmi predatori» dei social. E per questo, a partire dal 10 dicembre, in Australia avere un profilo personale su Instagram, TikTok, Threads o altre piattaforme simili diventa vietato a tutti gli under 16. Per il primo ministro del Paese, Anthony Albanese, la misura è volta a permettere ai più giovani di «vivere bene la propria infanzia» e ai genitori.
