Laura Pausini il grande ritorno con sosta a Sanremo Ma dà l' addio ai social | Dipendenza malata
È l'artista del momento. Qualche giorno fa ha incantato piazza del Plebiscito durante la finale di X-Factor, ha appena pubblicato il suo primo singolo "Ritorno ad amare" del suo caro amico Biagio Antonacci e a breve uscirà anche l'album di cover "Io Canto 2". Non solo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Laura Pausini illumina Lisbona al Globo de Ouro 2025 con Quem de nós dois. Nel 2026 nuovi concerti live
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga
Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso, l’investitore confessa. L’ultimo post della cantante e il cordoglio dei fan
Schiavi dei social e dei commenti. Anche Laura Pausini decide di prendersi una pausa per vivere gli affetti veri. Perché queste piattaforme sono diventate un inferno? #laurapausini - facebook.com Vai su Facebook
“Se non faccio Sanremo quest’anno non lo farò mai più”. Vanessa Incontrada sogna di condurre il Festival e conta sull’amicizia con Carlo. Invece Laura Pausini non sarà tra le co-conduttrici, ma ospite d’onore di #Sanremo2026 e ogni sera regalerà un’esibizi Vai su X
Laura Pausini esce il nuovo singolo Ritorno ad Amare: nel 2026 il nuovo album di cover “Io Canto 2” - Laura Pausini torna con il nuovo singolo "Ritorno ad Amare", cover di Biagio Antonacci, in uscita da venerdì 5 dicembre 2025 ... Secondo superguidatv.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it