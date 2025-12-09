Laura Pausini il grande ritorno con sosta a Sanremo Ma dà l' addio ai social | Dipendenza malata

Milleunadonna.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È l'artista del momento. Qualche giorno fa ha incantato piazza del Plebiscito durante la finale di X-Factor, ha appena pubblicato il suo primo singolo "Ritorno ad amare" del suo caro amico Biagio Antonacci e a breve uscirà anche l'album di cover "Io Canto 2". Non solo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

laura pausini il grande ritorno con sosta a sanremo ma d224 l addio ai social dipendenza malata

© Milleunadonna.it - Laura Pausini, il grande ritorno con sosta a Sanremo. Ma dà l'addio ai social: "Dipendenza malata"

Laura Pausini illumina Lisbona al Globo de Ouro 2025 con Quem de nós dois. Nel 2026 nuovi concerti live

Laura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga

Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso, l’investitore confessa. L’ultimo post della cantante e il cordoglio dei fan

laura pausini grande ritornoLaura Pausini esce il nuovo singolo Ritorno ad Amare: nel 2026 il nuovo album di cover “Io Canto 2” - Laura Pausini torna con il nuovo singolo "Ritorno ad Amare", cover di Biagio Antonacci, in uscita da venerdì 5 dicembre 2025 ... Secondo superguidatv.it