Ravenna, 9 dicembre 2025 – Laura Pausini stacca la spina. Non è una alzata di testa dettata da un momento particolare, ma una scelta ponderata. Con una Instagram story la cantante romagnola ha annunciato di aver eliminato fisicamente tutte le applicazioni social dal suo smartphone. “Ho deciso di fare un fioretto”, scrive Laura, definendo la sua mossa come un atto necessario per salvaguardare la propria salute mentale. Una disintossicazione digitale che arriva dopo un periodo personale complesso, segnato da tensioni legali (la vicenda con Gianluca Grignani ) e dolorosi scontri a distanza con la cugina in seguito alla scomparsa dello zio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini e il fioretto dell’addio ai social: “Una dipendenza malata, ho anche cambiato numero di telefono”

