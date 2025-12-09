Laura Pausini abbandona i social | Sono luoghi di odio e rabbia Passavo troppo tempo davanti allo schermo ora voglio stare con persone reali alla luce del sole

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante ha deciso di allontanarsi dai social, che le portavano via molto tempo, distraendola dalle cose importanti. Rispondere ai messaggi era fonte di ansia e stress e oggi, ogni volta che accede ai suoi account, non ha rimpianti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

