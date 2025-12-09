Laura Pausini abbandona i social | Sono luoghi di odio e rabbia Passavo troppo tempo davanti allo schermo ora voglio stare con persone reali alla luce del sole

La cantante ha deciso di allontanarsi dai social, che le portavano via molto tempo, distraendola dalle cose importanti. Rispondere ai messaggi era fonte di ansia e stress e oggi, ogni volta che accede ai suoi account, non ha rimpianti.

