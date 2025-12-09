Laura Pausini abbandona i social | Sono luoghi di odio e rabbia Mi stavano creando una dipendenza malata
«Nelle ultime settimane con l'arrivo di "Ritorno ad amare" ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi. Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cell tutti i social, perché mi stavano creando una dipendenza malata ed ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi.
Laura Pausini illumina Lisbona al Globo de Ouro 2025 con Quem de nós dois. Nel 2026 nuovi concerti live
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga
Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso, l’investitore confessa. L’ultimo post della cantante e il cordoglio dei fan
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» - Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male"
