Laura Pausini abbandona i social | Sono luoghi di odio e rabbia Mi stavano creando una dipendenza malata

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nelle ultime settimane con l’arrivo di "Ritorno ad amare" ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi. Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cell tutti i social, perché mi stavano creando una dipendenza malata ed ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

laura pausini abbandona i social sono luoghi di odio e rabbia mi stavano creando una dipendenza malata

© Feedpress.me - Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata»

Laura Pausini illumina Lisbona al Globo de Ouro 2025 con Quem de nós dois. Nel 2026 nuovi concerti live

Laura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga

Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso, l’investitore confessa. L’ultimo post della cantante e il cordoglio dei fan

laura pausini abbandona socialLaura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» - Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male" ... Riporta msn.com