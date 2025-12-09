L’attesa natalizia dei tifosi del Chelsea | pattinaggio in pista e shopping ai mercatini

Bergamonews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Uno squarcio blue in una città vestita a festa con i colori natalizi. Questa sera il Chelsea è ospite dell’ Atalanta e a sostenerlo ci saranno quasi 1.300 tifosi arrivati da Londra e dal resto d’Europa. Il loro punto di ritrovo è in Piazzale Alpini, come sempre, del resto, anche se per questa volta erano soltanto poche decine le rappresentanze presenti in zona nel pomeriggio. Da lì intorno alle 18 sono previste le partenze delle navette che porteranno tutti i supporter inglesi allo stadio, nella zona di prefiltraggio del settore ospiti. Divieto di corteo, sia per arrivare allo stadio, sia durante la giornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

