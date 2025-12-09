L’attesa natalizia dei tifosi del Chelsea | pattinaggio in pista e shopping ai mercatini
Bergamo. Uno squarcio blue in una città vestita a festa con i colori natalizi. Questa sera il Chelsea è ospite dell’ Atalanta e a sostenerlo ci saranno quasi 1.300 tifosi arrivati da Londra e dal resto d’Europa. Il loro punto di ritrovo è in Piazzale Alpini, come sempre, del resto, anche se per questa volta erano soltanto poche decine le rappresentanze presenti in zona nel pomeriggio. Da lì intorno alle 18 sono previste le partenze delle navette che porteranno tutti i supporter inglesi allo stadio, nella zona di prefiltraggio del settore ospiti. Divieto di corteo, sia per arrivare allo stadio, sia durante la giornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
GRANDE ATTESA PER IL VIA DELLA RASSEGNA NATALIZIA! QUESTA SERA ALLE ORE 18:00 ACCENSIONE DELL'ALBERO IN CORSO GARIBALDI #natale2025 #SanSevero - facebook.com Vai su Facebook
L’attesa “natalizia” dei tifosi del Chelsea: pattinaggio in pista e shopping ai mercatini - In Piazzale Alpini il raduno dei Blues, dopo aver trascorso la serata nei pub e la mattinata tra il centro e città alta. Segnala bergamonews.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com