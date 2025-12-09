L’attesa la marcia dei tedofori umbri l’arrivo in piazza | Perugia ha accolto la Fiamma Olimpica
Perugia ha accolto con entusiasmo la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La marcia dei tedofori umbri e l’arrivo in piazza hanno rappresentato un momento di grande partecipazione, attraversando le principali vie del centro cittadino accompagnata da tre eccellenze dello sport locale.
La Fiamma Olimpica ha fatto tappa a Perugia. Il simbolo dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026 ha attraversato le principali vie del centro "scortato" da tre eccellenze dello sport perugino. A vestire i panni di tedofori per un giorno il calciatore Lamberto Boranga, cresciuto nel Perugia e.
