L’attaccante Pierfederici sottolinea i progressi e la compattezza della squadra Recanatese ci sono gli elementi per essere fiduciosi
Una vittoria, tantissimi significati. La Recanatese espugna Sora ribaltando l’iniziale svantaggio e confermando un trend che l’ha portata a conquistare 8 punti in 4 gare. Al successo hanno contribuito anche fattori esterni, vedi l’erroraccio di Bassini sul secondo gol giallorosso ma il calcio, specie a questi livelli, è fatto anche di queste cose, rammentando i tanti episodi negativi che invece hanno tormentato i leopardiani nel recente passato. L’"hombre del partido" è stato Gianmarco Pierfederici, arrivato a quota 7 marcature stagionali (il suo massimo in carriera) e certi exploit non arrivano a caso ma sono il frutto di un’abnegazione che non è mai mancata: "Felice certo per i gol, ma domenica per noi il risultato era davvero tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
