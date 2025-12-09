Latin Style atleta di 9 anni vice campionessa del mondo

Latin Style, atleta di 9 anni, ottiene il titolo di vice campionessa del mondo, segnando un traguardo importante per la scuola di danza Asl Studio Dance di Brindisi. La vittoria rappresenta un riconoscimento prestigioso per il talento e l'impegno della giovane atleta, sotto la guida della maestra Laura Zicola.

BRINDISI - Un risultato storico per la scuola di danza Asl Studio Dance Brindisi, guidata dalla maestra Laura Zicola. La giovane Arianna Fischetto, 9 anni, ha conquistato il titolo di vice campionessa del mondo 2025 nella categoria U10 Combinata Latin Style al World Championship Wdo, tenutosi al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

