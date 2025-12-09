L' assessore Loconsole lascia il Comune di Cascina | sarà responsabile della segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impegno dellassessore Claudio Loconsole prosegue in Regione Toscana.Dal prossimo 10 dicembre, infatti, Loconsole lascerà l’incarico di assessore all’Istruzione e all’Innovazione del Comune di Cascina per assumere il ruolo di responsabile della segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

