L' assessore Loconsole lascia il Comune di Cascina | sarà responsabile della segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente
L’impegno dell’assessore Claudio Loconsole prosegue in Regione Toscana.Dal prossimo 10 dicembre, infatti, Loconsole lascerà l’incarico di assessore all’Istruzione e all’Innovazione del Comune di Cascina per assumere il ruolo di responsabile della segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
