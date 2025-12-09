L’Ascoli fa festa grande al Del Duca I bianconeri a valanga su Forlì | 3-0

L'Ascoli conquista una vittoria convincente contro il Forlì allo Stadio Del Duca, con un risultato di 3-0. La squadra bianconera si impone con autorità, mostrando un gioco efficace e determinato, e consolidando così la propria posizione in classifica.

FORLÌ 0 (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre (dal 29’ s.t. Pagliai); Corradini, Damiani (dal 29’ s.t. Milanese); Oviszach (dal 5’ s.t. Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 34’ s.t. Palazzino); Gori (dal 34’ s.t. Ndoj). Panchina: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Zagari. All. Tomei FORLÌ (4-3-3) Martelli; Manetti, Graziani (dal 9’ s.t. Coveri), Elia, Cavallini (dal 9’ s.t. Spinelli); Franzolini (dal 21’ s.t. Ripani), Menarini (dal 34’ s.t. Giovannini), De Risio; Macrì, Petrelli (dal 21’ s.t. Manuzzi), Farinelli. Panchina: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Berti, Valentini, Monaco, Scorsa, S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

