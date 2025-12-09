L’Ascoli fa festa grande al Del Duca I bianconeri a valanga su Forlì | 3-0
L'Ascoli conquista una vittoria convincente contro il Forlì allo Stadio Del Duca, con un risultato di 3-0. La squadra bianconera si impone con autorità, mostrando un gioco efficace e determinato, e consolidando così la propria posizione in classifica.
FORLÌ 0 (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre (dal 29’ s.t. Pagliai); Corradini, Damiani (dal 29’ s.t. Milanese); Oviszach (dal 5’ s.t. Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 34’ s.t. Palazzino); Gori (dal 34’ s.t. Ndoj). Panchina: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Zagari. All. Tomei FORLÌ (4-3-3) Martelli; Manetti, Graziani (dal 9’ s.t. Coveri), Elia, Cavallini (dal 9’ s.t. Spinelli); Franzolini (dal 21’ s.t. Ripani), Menarini (dal 34’ s.t. Giovannini), De Risio; Macrì, Petrelli (dal 21’ s.t. Manuzzi), Farinelli. Panchina: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Berti, Valentini, Monaco, Scorsa, S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Si è svolta ad Ascoli Piceno la Festa dello Sport 2025, organizzata dal CONI Regionale in collaborazione con il comitato Provinciale. Insieme al Presidente del Consiglio Gianni Felicioni abbiamo preso parte alla cerimonia in cui sono stati premiati tanti atleti, d - facebook.com Vai su Facebook