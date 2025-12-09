L' ascesa di Carmine Padula il talento di Apricena che fa sognare con le sue composizioni per cinema e tv

Carmine Padula, giovane talento di Apricena nato nel 2000, sta conquistando il mondo della musica con le sue composizioni per cinema e TV. Dopo aver iniziato a studiare pianoforte da adolescente, ha pubblicato il suo primo album a soli 15 anni, raggiungendo rapidamente il successo e riconoscimenti importanti.

Nato a Foggia il 16 settembre 2000 e cresciuto ad Apricena, Carmine Padula ha iniziato a studiare pianoforte a 11 anni, a 15 pubblica il suo primo album, Orizzonti, seguito a 17 anni da Dreamland, prodotto dal compositore Roberto Cacciapaglia, che raggiunge il primo posto su iTunes. La grande. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

