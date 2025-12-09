L' artista veronese Sistaheve pubblica venerdì 12 dicembre il disco In caso di incendio

Il titolo nasce proprio da lì: In caso di Incendio è quella frase che in apparenza parla di pericolo, ma sotto suggerisce speranza. Significa riconoscere che nella vita ci sono momenti in cui il fumo ti circonda, ti blocca la vista, ti fa credere che non ci sia una via d’uscita.andarla a cercare. 🔗 Leggi su Veronasera.it