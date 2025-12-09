L’arresto del nefrologo la paziente | Si atteggiava a rockstar Sono scappata via non mi fidavo

Un nefrologo è stato arrestato in seguito a comportamenti discutibili con una paziente, che ha raccontato di essersi allontanata per la sua mancanza di fiducia. La donna aveva consultato il primario del Sant’Eugenio, il quale le aveva comunicato che la ricerca era ferma e che l’unica opzione era la dialisi.

La donna chiese una consulenza al primario del Sant’Eugenio: “Mi disse che la ricerca è ferma e la dialisi è l’unica strada. Ora capisco il perché”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

