L’arresto del nefrologo la paziente | Si atteggiava a rockstar Sono scappata via non mi fidavo

Un nefrologo è stato arrestato in seguito a comportamenti discutibili con una paziente, che ha raccontato di essersi allontanata per la sua mancanza di fiducia. La donna aveva consultato il primario del Sant’Eugenio, il quale le aveva comunicato che la ricerca era ferma e che l’unica opzione era la dialisi.

La donna chiese una consulenza al primario del Sant’Eugenio: “Mi disse che la ricerca è ferma e la dialisi è l’unica strada. Ora capisco il perché”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’arresto del nefrologo, la paziente: “Si atteggiava a rockstar. Sono scappata via, non mi fidavo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'inchiesta della procura di Roma è partita da una denuncia presentata da un nefrologo attivo anche a Ostia - facebook.com Vai su Facebook

Primario arrestato a Roma per le mazzette, il gip: "Fatti gravi, ha fatto ammissioni". "Palumbo aveva il controllo sulla destinazione dei pazienti". Disposti i domiciliari per il nefrologo. #ANSA Vai su X

L’arresto del nefrologo, la paziente: “Si atteggiava a rockstar. Sono scappata via, non mi fidavo” - La donna chiese una consulenza al primario del Sant’Eugenio: “Mi disse che la ricerca è ferma e la dialisi è l’unica strada. Da repubblica.it