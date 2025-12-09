L' Arezzo dopo Livorno | la fiducia che serve il mercato e i segnali da ascoltare

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arezzo affronta una fase di riflessione dopo la prima sconfitta esterna stagionale, un risultato che interrompe un'imbattibilità di nove trasferte. È un momento di analisi e di ascolto dei segnali provenienti dal mercato, fondamentale per rafforzare la fiducia e prepararsi alle prossime sfide.

L'imbattibilità esterna dell'Arezzo è caduta alla nona trasferta stagionale. La sconfitta fuori casa non capitava dal 13 aprile (2-1 per l'Entella a Chiavari) e non se ne sentiva la mancanza. Al di là degli episodi, che quest'anno quasi sempre hanno girato bene e sabato no, il Livorno non ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

